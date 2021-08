Neues aus dem Fußball-Kreis : Schiedsrichter-Jubilare bringen es auf stolze sechs Jahrhunderte

Kreis Kleve Sandra Jung, Chefin der Unparteiischen im Fußball-Kreis Kleve/Geldern, zeichnete ihre langjährigen Kollegen aus. Seit 55 Jahren greift Jakob van Heesch zur Pfeife.

(him) Die Zahl der Pfiffe, die in diesem langen Zeitraum ertönt sind, dürfte ins Millionenfache gehen. Fest steht: Die 27 Unparteiischen des Fußball-Kreises Kleve/Geldern, die Sandra Jung, Vorsitzende des Kreisschiedsrichter-Ausschusses, jetzt auszeichnete, bringen es zusammen auf mehr als 600 Jahre an der Pfeife.