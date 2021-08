Aufschwung im Tennissport : Lichtblicke bei den Tennis-Titelkämpfen

Wachtendonk Bei der Kreismeisterschaft der Jugend waren mehr Spieler und Spielerinnen als in den vergangenen beiden Jahren am Start. Auch das sportliche Niveau ist besser. Ausrichter TC Wachtendonk mit vier Titeln der erfolgreichste Verein.

Die Resonanz war zwar bei weitem noch nicht so gut wie zu den besten Zeiten. Aber ein kleiner Aufschwung war bei der Tennis-Kreismeisterschaft für den Nachwuchs immerhin zu erkennen. 77 Kinder und Jugendliche waren bei den Titelkämpfen, die der TC Wachtendonk organisierte, in elf Wettbewerben am Start. „Damit wurde die Teilnehmerzahl aus den vergangenen beiden Jahren übertroffen. Das Ziel muss es jetzt allerdings sein, dass schon bald wieder mehr als 100 Spielerinnen und Spieler um die Titel kämpfen“, sagt Christoph Andratschke vom TC Wachtendonk, der seit diesem Jahr auch Jugend-Trainer des Tennis-Kreises Kleve ist.