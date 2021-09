Aus den Vereinen : Uedemer SV stellt Weichen für erfolgreiche Zukunft

Uedem Nach dem Bau des Kunstrasenplatzes soll auch die Leichtathletik-Anlage modernisiert werden. Die Mitgliederzahl blieb trotz der Pandemie stabil.

Die große Sportlerfamilie des Uedemer SV hält offenkundig fest zusammen. Vorsitzender Ludger Terlinden hatte bei der Jahreshauptversammlung im Jugendraum am Sportplatz eine gute Nachricht: „Natürlich hat Corona auch uns vor große Herausforderungen gestellt. Aber wir haben keinen einzigen Abgang wegen der Pandemie hinnehmen müssen.“ Aktuell hat der Sportverein 498 Mitglieder in seinen Reihen und ist für die Zukunft gut aufgestellt.

In der Zwischenzeit haben die Verantwortlichen die sportliche Zwangspause genutzt, um den Traum vom Kunstrasenplatz in Erfüllung gehen zu lassen. Die nächsten Projekte sind bereits in Planung. Zur Freude der Leichtathleten sollen die Weit- und Hochsprung-Anlagen modernisiert werden.