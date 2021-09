Deutsche Mannschafts-Meisterschaft im Tennis : Bruno Kreyenbrink und Horst-Dieter van de Loo Vizemeister

Kreis Kleve Die Herren-70-Auswahl des Verbandes Niederrhein erreicht überraschend das Endspiel, das sie gegen Baden knapp mit 3:4 verliert. Bruno Kreyenbrink verlässt den TC Rotweiss Emmerich.

Dabei ging das Team des Niederrheins nur als krasser Außenseiter in die Endrunde. Doch die Mannschaft überraschte und setzte sich im Halbfinale gegen Berlin-Brandenburg mit 4:3 durch. In dem Vergleich zog Kreyenbrink in seinem Einzel mit 4:6, 4:6 den Kürzeren. Horst-Dieter van de Loo, der im Doppel zum Einsatz kam, verlor an der Seite von Klaus Wehrenberg mit 2:6, 2:6.