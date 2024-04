Fußball-Landesliga der Frauen Denis Hillmanns übernimmt VfR Warbeyen II

Denis Hillmanns wird im kommenden Sommer die Leitung der zweiten Frauenfußball-Mannschaft des VfR Warbeyen übernehmen, die in der Landesliga spielt. Der 37-Jährige, geboren in Emmerich und beruflich als Pädagoge tätig, bringt viel Erfahrung als Fußball-Trainer mit. Seine bisherigen Stationen in der Senioren- und Jugendbetreuung umfassen Vereine wie Siegfried Materborn, Eintracht Emmerich, VfB Rheingold Emmerich, SV Vrasselt und 1. FC Kleve.