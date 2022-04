Fußball-Landesliga : Sonsbeck lässt ersten Matchball liegen

Sonsbeck Der Tabellenführer unterlag am Mittwochabend dem SV Scherpenberg mit 1:2 und verpasste damit den vorzeitigen Aufstieg. El Houcine Bougjdi und Max Stellmach waren mit ihren Treffern die Spielverderber.

Kreispokal Der SV Sonsbeck und SV Scherpenberg kämpfen am 4. Mai, 19.30 Uhr, um den Einzug ins Kreispokal-Finale, das am 26. Mai (Christi Himmelfahrt) auf der Anlage von Viktoria Alpen ausgetragen wird. Im Endspiel wartet die Alpener A-Liga-Mannschaft. An dem Donnerstag finden drei weitere Partien statt. So kämpfen die Ü32-Teams des SC Rheinkamp und VfL Rheinhausen auf dem Kunstrasen der Viktoria um den Kreispokal. Im Spiel im Platz 3 treffen Borussia Veen und der SV Budberg aufeinander. Die Fußballfrauen des SV Sonsbeck haben das Finale bereits erreicht. Sie bekommen es mit dem GSV Moers II zu tun. Stand jetzt soll die erste Begegnung um 12 Uhr beginnen.

Auf der anderen Seite hatten zunächst Alexander Maas (20.) sowie van de Loo (23.) die Chance, die Gastgeber in Führung zu bringen. Jeweils war Schlussmann Tobias Prigge zur Stelle. In der 31. Minute schoss van de Loo knapp neben das Tor. Nach einer Flanke von Sebastian Leurs, der hinten links eine starke Leistung zeigte, scheiterte Max Werner per Kopf. In der 40. Minute ging der Puls der Sonsbecker Anhänger nochmals in die Höhe, als Scheffler in guter Position von Maas bedient wurde. Doch der Schiri sah ihn im Abseits stehen. So gingen die Teams mit einem torlosen Remis in die Kabinen.