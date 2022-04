Tipps vom TÜV in Kleve : So starten Motorradfahrer sicher in die Saison

So starten Motorradfahrer sicher in die Saison

Tipps vom TÜV in Kleve

KLEVE Heinz Willi van de Loo, der Leiter der TÜV-Station Kleve, gibt Bikern Tipps zum Sicherheitscheck vor der ersten Ausfahrt. Die Maschinen sollten gründlich vorbereitet werden, der Fahrer sollte ein Training absolvieren.

(RP) Die Tage werden länger, das Wetter schöner: der ideale Start in die Motorradsaison. Heinz Willi van de Loo, Leiter der TÜV NORD-Station Kleve , gibt Tipps zum Sicherheitscheck vor der ersten Ausfahrt. Sobald die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich steigen, wird bei vielen das Motorrad aus der Garage geholt, der Staub von der Schutzkleidung geklopft und der Helm poliert. Gerade wenn das Zweirad längere Zeit nicht auf den Straßen unterwegs war, ist ein gründlicher Motorrad- und Fahrercheck sinnvoll.

Nicht nur das Motorrad, sondern auch der Fahrer müsse ab und zu aus dem Winterschlaf geholt werden. Hierfür biete sich ein Fahrer-Check in jedem Fall an. Eventuell sei eine Wiedereingewöhnungsphase sinnvoll, so van de Loo. Leerstehende Parkplätze oder Verkehrsübungsplätze seien zum Beispiel der ideale Ort für Fahrübungen. Auch Vollbremsungen können hier trainiert werden.