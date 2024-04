Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Nütterden – SV Siegfried Materborn (Sonntag, 15 Uhr). Die Gäste aus Materborn führen derzeit das breite Tabellenmittelfeld der Kreisliga A Kleve/Geldern mit 36 Punkten auf Platz fünf an. Der Gastgeber belegt den achten Platz mit 31 Zählern auf dem Konto. Beide Teams haben in der gesamten Rückrunde je zwölf Punkte sammeln können. Materborn startete mit drei Niederlagen in Serie ins Jahr 2024. Es folgten zwei knappe Siege. Das Team hat sich stabilisiert und will den aktuellen Tabellenplatz verteidigen. Trainer Joachim Böhmer möchte in seinen letzten Spielen mit den Schwarz-Weißen jedoch auch noch einen guten Eindruck hinterlassen und wird alles versuchen, die Punkte am Haferkamp zu halten.