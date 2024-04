Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch bleibt im Titelrennen

In einer hitzigen Anfangsphase merkte man beiden Mannschaften an, was auf dem Spiel steht. Die Gäste begannen mutig und kamen auch zum ersten Torabschluss der Partie. Im direkten Gegenzug bekamen die Gocher allerdings einen Elfmeter zugesprochen. Alexander Ruyter legte Daniel Koch regelwidrig im Sechzehner. Mehmet Boztepe (9.) ließ sich die Chance nicht nehmen und traf vom Punkt zum 1:0 für die Gastgeber.