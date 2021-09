Fußball-Landesliga : Die SV Hönnepel-Niedermörmter dreht sich im Kreis

Kalkar Die Mannschaft von Trainer Sven Schützek kommt nicht voran, weil sie sich wie am Sonntag beim 1:2 gegen den TSV Meerbusch II immer wieder individuelle Fehler leistet.

Sven Schützek bringt die Situation kurz und knapp auf dem Punkt. „Wir drehen uns im Kreis“, sagt der Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Der Fußball-Landesligist befindet sich nach einem Start mit einem 3:1-Sieg gegen den noch punktlosen RSV Praest und Niederlagen gegen Fichte Lintfort (0:3) sowie den TSV Meerbusch II (1:2) erst einmal in den Regionen wieder, in denen er sich in dieser Spielzeit nicht aufhalten wollte. Das Team steht als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz.

Und das ist in erster Linie selbst verschuldet. Denn der große Schwachpunkt ist, dass die Mannschaft sich in schöner Regelmäßigkeit selbst um mögliche Erfolge bringt. Schützek klagt schon seit geraumer Zeit darüber, dass sich sein Team zu viele individuelle Fehler leistet. Das sollte sich in dieser Spielzeit, in der Schützek relativ entspannte Zeiten ohne Sorgen um den Verbleib in der Liga an der Seitenlinie verbringen wollte, endlich ändern. Doch die SV Hö.-Nie. dreht sich beim Thema halt im Kreis. „Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Ausfahrt finden“, sagt der Coach auch mit Blick zurück auf das 1:2 gegen den TSV Meerbusch II am Sonntag, das bezeichnend für die derzeitige Situation war.