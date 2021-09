Auftakt der Tischtennis-Saison : Annika Meens überzeugt beim Regionalliga-Debüt

Kreis Kleve Der Neuzugang gewinnt beim 5:5 des zweiten Damen-Teams von WRW Kleve in der Heimpartie gegen den SC Niestetal seine beiden Einzel ohne Satzverlust.

Annika Meens feierte in der zweiten Damen-Mannschaft von WRW Kleve einen Einstand nach Maß. Der Neuzugang vom PSV Kamp-Lintfort musste am Sonntag in der Heimpartie des Tischtennis-Regionalligisten gegen den SC Niestetal kurzfristig für die am Rücken verletzte Mara Lamhardt einspringen. Und das Talent hatte beim Debüt großen Anteil am 5:5 ihres Teams zum Auftakt der Saison. Meens gewann ihre beiden Einzel ohne Satzverlust. Mit ihrem zweiten Erfolg sicherte sie dem Gastgeber auch den entscheidenden Punkt zum Remis.