Tennis-Medenspiele : Uedemer TC verspielt die Chance auf den Aufstieg

Kreis Kleve Die Herren 30 verlieren in der Ersten Verbandsliga mit 4:5. Die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich schaffen den Klassenerhalt, weil sie die benötigte Schützenhilfe erhalten.

Ursprünglich waren die Herren 30 des Uedemer TC lediglich mit dem Ziel Klassenerhalt in die Medensaison in der Ersten Tennis-Verbandsliga gestartet. Doch in den vergangenen Wochen deutete sich plötzlich an, dass die Mannschaft um Spitzenspieler Andrej Nitsche sogar ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden könnte. Doch die Ambitionen sind nun dahin. Am Wochenende unterlagen die Uedemer mit 4:5 beim TC 77 Düsseldorf-Wersten.

„Da der neue Spitzenreiter Duisburg parallel gegen Wickrath gewonnen hat, hätten wir bei einem Sieg gegen Düsseldorf-Wersten in der letzten Heimpartie gegen Bottrop um den Aufstieg in die Niederrheinliga kämpfen können. Das wäre ein großer Showdown geworden. Natürlich ist die Enttäuschung jetzt recht groß bei uns, doch das Saisonziel Klassenerhalt haben wir immerhin souverän erreicht“, sagte Andrej Nitsche.

Der Spitzenspieler des Uedemer TC hatte sein Einzel in Düsseldorf knapp mit 6:7, 5:7 verloren. Auch Manuel Bossig (3:6, 4:6), Oliver Horn (5:7, 6:1, 0:10), Wilhelmus Peters (2:6, 6:4, 7:10) und Georg Kleppe (2:6, 6:7) zogen den Kürzeren. Lediglich Philipp Zita (6:1, 6:0) punktete. „Die Einzel, die wir in den Begegnungen zuvor immer wieder im Match-Tiebreak gewonnen haben, haben wir nun leider verloren“, sagte Nitsche, dessen Team in den Doppeln noch einmal auftrumpfte. Andrej Nitsche/Manuel Bossig (6:1, 2:6, 10:6), Oliver Horn/Philipp Zita (6:2, 6:0) und Wilhelmus Peters/Georg Kleppe (6:2, 6:3) behielten die Oberhand.

Die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich haben den Klassenerhalt in der Ersten Verbandsliga geschafft. Am Sonntag kam es zu einem Krimi – obwohl das Team von Kapitänin Katja Meenen gar nicht selbst spielen musste. Den Grundstein für den Ligaverbleib hatte die Mannschaft eine Woche zuvor 5:4-Erfolg beim TC Stadtwald Hilden gelegt. Sie war allerdings auf Schützenhilfe angewiesen. Nur ein Erfolg von Preußen Duisburg gegen GW St. Tönis würde die Rettung bedeuten.