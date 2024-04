Nach sieben Niederlagen in Folge Eintracht Emmerich beendet die Negativserie

VfR-Trainer Martin Schoofs wollte seinem Team keinen Vorwurf machen. „Wir haben alles gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Das Ergebnis haben wir uns anders vorgestellt, aber die kämpferische Leistung war schon in Ordnung. In der zweiten Hälfte haben wir uns auch spielerisch besser präsentiert als in der ersten. Darauf kann man aufbauen. Wir geben unser Bestes – das zählt“, so Schoofs, dessen Team weiter einen Vorsprung von 13 Punkten auf Relegationsplatz zwölf hat.