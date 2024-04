Fußball-Oberliga Die Luft im Abstiegskampf wird für den 1. FC Kleve dünner

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat dem Favoriten lange Paroli geboten, sogar in Unterzahl. Schlussendlich musste die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar am Sonntag beim Tabellenzweiten Germania Ratingen 04/19 aber eine 1:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Wieder einmal belohnten sich die Rot-Blauen nicht für eine couragierte Vorstellung. „Diese Niederlage tut mir für die Jungs unheimlich leid. Dabei waren wir sogar in Unterzahl die aktivere und bessere Mannschaft“, sagte Akpinar. „Ein riesen Kompliment an das Team für diese Leistung.“