Fußball-Oberliga : Das Personal wird beim 1. FC Kleve knapp

Info

Meisterschaft Der 1. FC Kleve, der nach drei Partien mit fünf Punkten auf dem achten Platz liegt, tritt in der Oberliga am kommenden Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenzweiten TVD Velbert an. Eine Woche später steigt in der Getec-Arena das Heimspiel gegen den aktuell Viertletzten Spvgg. Sterkrade-Nord.

Pokal Dann ist die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar am Mittwoch, 22. September, 19.30 Uhr, in der ersten Runde des Niederrheinpokals im Kreis-Derby beim Bezirksligisten Sportfreunde Broekhuysen gefordert.