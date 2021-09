Leichtathletik-Meisterschaft in Rhede : Titel zum Abschluss für Jule Gipmann

Jule Gipmann beginnt im Oktober jetzt mit der intensiven Vorbereitung auf die Hallen-Saison. Foto: Wolfgang Birkenstock

Goch Die Diskuswerferin von Viktoria Goch ist in ihrer Spezialdisziplin eine Klasse für sich und siegt auch im Kugelstoßen. Klubkollegin Silke Flören holt ebenfalls zwei Titel.

Diskuswerferin Jule Gipmann hat eine Saison, in der es große Erfolge, aber auch einen geplatzten Traum für sie gab, mit zwei Erfolgen bei der Regionsmeisterschaft in der Leichtathletik beendet. Die Athletin von Viktoria Goch, die bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Koblenz die Silbermedaille gewonnen hatte, war bei den Titelkämpfen in Rhede in ihrer Spezialdisziplin erwartungsgemäß eine Klasse für sich. Die 19-Jährige siegte bei den Frauen mit 49,97 Metern und hatte 18 Meter Vorsprung vor der Zweitplatzierten.

„Jule hat den Wettkampf ohne große Vorbereitung aus dem Training heraus bestritten. Dafür war ihre Leistung in Ordnung“, sagte Viktoria-Trainer Alex Borgers. Die Bestleistung von Jule Gipmann liegt bei 55,02 Metern. Die Gocherin sicherte sich in Rhede mit 12,02 Metern zudem den Titel im Kugelstoßen. Sie hatte davon geträumt, in diesem Jahr bei der U-23-Europameisterschaft in Estland starten zu können. Doch Gipmann erhielt keinen Platz im deutschen Team, weil sie die Norm für die EM nicht bei einem vom Deutschen Leichtathletik-Verband dafür vorgesehenen Wettkampf erfüllt hatte.

Jule Gipmann wird das Trainingspensum jetzt für kurze Zeit noch etwas drosseln. Im Oktober wird sie dann mit Alex Borgers in die intensive Vorbereitung auf die Hallen-Saison einsteigen. „Wir hoffen, dass Jule im Winter den einen oder anderen interessanten Wettkampf bestreiten kann. Termine stehen aber noch nicht fest“, sagte Alex Borgers.