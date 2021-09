Feuerwehr Kleve : Jürgen Pauly ist gestorben

Kleve Der Ehrenwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kleve starb plötzlich und unerwartet im Alter von 71 Jahren. 2013 wurde er mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet.

45 Jahre trug Jürgen Pauly den blauen Rock der Feuerwehr, 22 Jahre war er als Stadtbrandmeister und später als Stadtbrandinspektor Chef und Gesicht der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve. Pauly war immer kompetenter Ansprechpartner, nicht nur für die Wehr. Man spürte seine Freude am Engagement für das Ehrenamt bei der Wehr, die er umsichtig führte. Von der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr war er immer fasziniert – auch von den Änderungen in den Aufgaben und Anforderungen an die Wehrleute. Viele hatte er im Laufe seiner Amtszeit ausgebildet. Zu seinem Abschied 2013 feierte die Wehr ihren scheidenden Chef mit einem Großen Zapfenstreich, später wurde er Ehrenwehrführer. Jetzt ist Jürgen Pauly tot. Er starb plötzlich und unerwartet im Alter von 71 Jahren.