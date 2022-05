Landtagswahl 2022 : Zahl der Briefwahl-Anträge im Kreis Kleve verdoppelt

Kreis Kleve Der Trend zur Briefwahl setzt sich auch bei der Landtagswahl fort: Schon 22 Prozent der Wahlberechtigten aus dem Kreis Kleve haben die Unterlagen angefordert. Im April 2017 waren es noch elf Prozent.

Der Kreis Kleve ist zur Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, in zwei Wahlkreise unterteilt: Wahlkreise 54 „Kleve I“ mit zehn Kommunen im südlichen Kreisgebiet sowie Wahlkreis 55 „Kleve II“ mit sechs Kommunen im nördlichen Kreisgebiet. Im Wahlkreis 54 liegt der Anteil der Briefwähler zum abgefragten Zeitpunkt bei 22,5 Prozent. Die Spanne reicht dabei von 17,7 Prozent der Wahlberechtigten in Weeze bis zu 28,9 Prozent der Wahlberechtigten in Wachtendonk. Im Wahlkreis 55 sehen die Werte ähnlich aus. Dort sind es 21,5 Prozent der Wahlberechtigten insgesamt, die sich bislang für die Briefwahl entschieden haben. Die Spanne reicht von 18,7 Prozent in Goch bis 24 Prozent in Bedburg-Hau.