Polit-Party im Klever Kreishaus : Der Wahlabend in Bildern

Kreis Kleve Endlich wieder Wahlparty im Klever Kreishaus: Volle Polit-Atmosphäre zwischen Jubel und Diskussionen. Wir zeigen die Bilder des Abends.

Die Stimmung der zahlreich erschienenen Gäste war naturgemäß gemischt. Geschockt standen die Vertreter der FDP um 18 Uhr angesichts erster Ergebnisse an ihrem Tisch. Bruno Jöbkes hingegen, Chef der Kreis-Grünen, riss die Arme in die Luft : „Ein super Wahlkampf , das hat sich gelohnt.“ Auch die SPD war schon früh im Kreishaus, musste sich nach den ersten Ergebnissen erstmal sammeln – zeigte sich dann aber als fairer Zweitplatzierter.

Am frühen Abend war dann ein tiefenentspannter Geschäftsführer der Kreis-CDU, Manfred Lorenz, dabei zu beobachten, wie er mit einem Tablet-Computer in der einen und einem Getränk in der anderen Hand versuchte, den Überblick über die Ergebnisse in den einzelnen Wahlkreisen zu behalten. „Das ist ein gutes Ergebnis – im Land wie auch im Kreis.“