Landratswahlkampf : Retourkutsche aus Rees für Winkmann

REES In den Streit zwischen den Kandidaten Guido Winkmann und Christoph Gerwers hat sich jetzt der Reeser CDU-Chef Andreas Arts-Meulenkamp eingeschaltet. Er wirft Winkmann vor, zu spalten

(bal) Der Landratswahlkampf geht in seine heiße Phase. Und dabei werden wohl der unabhängige Kandidat Guido Winkmann und die CDU keine Freunde mehr. Nachdem sich in dieser Woche bereits Winkmann und der CDU-Kandidat Christoph Gerwers via Pressemitteilungen ein Wortgefecht lieferten, hat sich nun auch der Vorsitzende der CDU Rees, Michael Arts-Meulenkamp, in die Diskussion eingeschaltet. Er verwehrt sich gegen die „fortgesetzten Einmischungsversuche von Ortsfremden“ in die Reeser Kommunalpolitik.