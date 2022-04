Erstwähler und Wahlkreise : Die Landtagswahl im Kreis Kleve in Zahlen

Die Landtagswahl im Kreis Kleve in Zahlen

Am 15. Mai wird auch im Kreis Kleve gewählt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Kleve In gut drei Wochen ist Landtagswahl und wie immer hat das Kreishaus einige Zahlen aus dem Kreis Kleve zusammengetragen. Von Wahlberechtigten bis zu Erstwählern – ein Blick in die beiden Wahlkreise.

Insgesamt stehen in zwei Wahlkreisen 14 Kandidaten zur Wahl. Dann haben einer aktuellen Abfrage zufolge 224.701 Kreis Klever Bürger die Möglichkeit, ihre Stimme zur Wahl des nordrhein-westfälischen Landtags abzugeben. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 ist die Anzahl der Wahlberechtigten damit leicht gesunken (2017: 226.567).

Der Kreis Kleve ist zur Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, in zwei Wahlkreise unterteilt: Wahlkreise 54 „Kleve I“ mit zehn Kommunen (Geldern, Issum, Kalkar, Kerken, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk, Kevelaer und Weeze) im südlichen Kreisgebiet sowie Wahlkreis 55 „Kleve II“ mit sechs Kommunen (Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Goch, Kleve, Kranenburg und Rees) im nördlichen Kreisgebiet.