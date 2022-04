Schreiben werden verschickt : Was man zur Briefwahl in Kleve wissen muss

Was man zur Briefwahl in Kleve wissen muss

Kleve Seit Montag werden im Stadtgebiet Kleve die Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl am 15. Mai verschickt. Auch im Rathaus öffnen wieder zwei Wahlbüros.

(RP) Seit Montag werden im Stadtgebiet Kleve die Wahlbenachrichtigungen zur Landtagswahl am 15. Mai verschickt. Die Wahlberechtigten können ab sofort sowohl per QR-Code oder Wahlscheinantrag auf der Wahlbenachrichtigung, per Online-Formular auf der Homepage der Stadt, per E-Mail, Fernschreiben, Telefax, Telegramm oder schriftlich einen Antrag auf Briefwahl stellen. Der Antrag muss den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift enthalten. Aufgrund einer Beschwerde gegen die Zulassung des AfD-Wahlvorschlages können die Stimmzettel dem Wahlamt erst in der Woche nach den Ostertagen, frühestens am 20. April, zur Verfügung gestellt werden. Eine Versendung der Briefwahlunterlagen ist somit erst ab diesem Zeitpunkt möglich.