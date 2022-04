„Goldene Sonne“ im Wunderland : Kommt Sophia Loren nach Kalkar?

Kalkar In knapp einem Jahr wird das Wunderland Kalkar wieder zum Austragungsort einer großen TV-Gala. Für die Touristiker der Region ein wichtiges Thema. Angefragt werden soll dafür auch ein ganz besonderer Gast.

Die Aussicht auf ein ausgebuchtes Hotel, auf ein Gala-Buffet für 1000 Gäste und eine riesige mediale Reichweite der Show lässt Han Groot Obbink immer wieder zufrieden aufatmen. Im vergangenen Jahr konnte die spätsommerliche Corona-Pause genutzt werden, um die Verleihung der „Goldenen Sonne“ durch den TV-Werbesender Sonnenklar, die im Frühjahr nicht möglich war, nachzuholen. In 2022 allerdings müssen es andere Anlässe sein, die dem Geschäftsführer Han Groot Obbink durch die wirtschaftlich schwierige Zeit helfen. Die Fernseh-Sonne muss in diesem Jahr anderen Veranstaltungen des Senders weichen. Terminiert ist sie wieder für Samstag, 22. April, in der Wunderland-Messehalle.