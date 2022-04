Reitturnier bei Holger Hetzel in Pfalzdorf : Erfolge für Tobias Thoenes und Nadja Hunzelar

Stefanie Reining (Club der Pferdefreunde Goch) erreichte mit Alaba im abschließenden S*-Springen nach einem fehlerlosen Umlauf den achten Platz. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Starter des RV von Bredow Keppeln sichern sich den Sieg in Prüfungen der Klasse S. Die Veranstaltung steigt wegen des schlechten Wetters in der Halle.

Wetterkapriolen gab es zuhauf beim ersten Turnier der Spring-Edition auf der Anlage von Nationenpreisreiter Holger Hetzel an der Pfalzdorfer Buschstraße. Um Sturm und Regen zu trotzen, entschied das Hetzel-Team kurzfristig, die dreitägige Veranstaltung in der Halle stattfinden zu lassen. „Der Regen und die frischen Temperaturen haben nicht gerade dazu eingeladen, die Freiluft-Saison zu eröffnen. Darum haben wir unsere Möglichkeiten genutzt und spontan ein Hallenturnier veranstaltet“, so Hetzel.

Und unterm Dach sahen die Besucher zu Beginn einen förmlich entfesselt reitenden Hermann Ostendarp (Borken), der an Tag eins der Veranstaltung gleich die ersten drei Prüfungen (Klasse L bis M**) für sich entschied. Die für den Club der Pferdefreunde Goch reitende Franziska Bockhorn sicherte sich mit Anique im Amateur-Springen der Klasse A** die Goldschleife. Auf L-Niveau war es der Keppelner Jörg-Leon Zahn, der mit Dallas Lady die Gocher Amazone, wenn auch denkbar knapp, hinter sich ließ. Im mittelschweren Springen setzte sich Mara-Anna Terhoeven-Urselmans (Keppeln) mit Alexa am Ende des ersten Auftakttages vor Kristin Lange (Asperden-Kessel) mit Celest durch.

Info Teil zwei der Turnierserie startet am Ostersamstag Programm Der zweite Teil der Turnierserie findet von Samstag, 16. April, bis Montag, 18. April, auf der Anlage an der Pfalzdorfer Buschstraße statt. Dann stehen wieder 18 Prüfungen, darunter drei Springen der Klasse S, auf dem Programm. Zeitplan Das Turnier beginnt an allen drei Tagen um 10 Uhr. Sportlicher Höhepunkt und Abschluss zugleich ist am Ostermontag ab 17 Uhr ein Zwei-Sterne-Springen der Klasse S mit Stechen.

Die Goldschleife sicherte sich gleich zu Beginn des zweiten Turniertages im M*-Springen der Legdener Lars Volmer auf Gina. In der folgenden Prüfung Klasse M** hatte Alexander Hufenstuhl (Süttenbacher RSG) auf Compadre auf dem Weg zur Ziellinie wohl etwas mehr zulegt als der Keppelner Tobias Thoenes mit Intro HK, den er auf Rang zwei verwies. Erneut war es der Borkener Hermann Ostendarp, der sich mit Volcano du Marais im ersten S*-Springen des Turniers behauptete. Franziska Bockhorn wiederholte ihren Sieg im anschließenden A**-Springen, in dem sie dieses Mal Neo L an den Start gebracht hatte. Gleichfalls Rang eins gab es für Malin Duvenhorst (Asperden-Kessel) mit Tangelito im folgendem L-Springen, zu dem die Hindernisstangen auf 1,20 Meter aufgelegt waren. Im abschließenden M**-Springen ließ Kristin Lange mit Celest der Konkurrenz keine Chance

Einen gelungenen Auftakt in den dritten Turniertag gab es für Malin Duvenhorst mit Tangelito. Denn das Paar des RFV Asperden-Kessel siegte erneut auf L-Niveau. Beim mittelschweren Zwei-Phasen Springen ging die Goldschleife an die Xantenerin Janine Tönnissen auf Santorino, ehe der Belgier Laurens Houben (RSG Niederrhein) das Zwei-Sterne-Springen M im Sattel von Colfosco Junior gewinnen konnte. Pfeilschnell war zuvor im Zwei-Phasen S*-Springen die für Keppeln reitende Nadja Hunzelar, die mit Quixx diese Prüfung vor Kristin Lange mit Celest für sich entschieden hatte. Hiernach war es erneut Laurens Houben, der das M*-Springen mit einem Doppelerfolg beendete.