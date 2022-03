Im Oktober : Pfalzdorf feiert 2022 wieder ein großes Erntedankfest

Goch-Pfalzdorf Die Coronazeit ist zwar nicht komplett vorbei, aber Veranstaltungen sind wieder möglich. Deshalb dürfen sich die Pfalzdorfer und ihre Gäste in diesem Jahr aufs Entdankfest freuen.

Der neue Vorstand hat Veränderungen in der Gestaltung vorgesehen. So wird das große Festzelt durch mehrere kleinere Zelte ersetzt. Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, aber der Gottesdienst um 12 Uhr, der Start des Erntedankumzugs um 14 Uhr sowie der selbstgebackene Kuchen sind genauso feste Programmpunkte wie die Krönung der Erntekönigin.

„Über weitere Verstärkung im Team würden wir uns sehr freuen. Denn eine Veranstaltung wie diese erfordert auch eine große Anzahl von ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen beitragen. Ob in der Vorbereitungszeit oder am Tag selber, ob einmalig oder mehrmals, jeder kann sich mit seinen Möglichkeiten einbringen und ist jederzeit willkommen“, so Anke Brands und Dagmar Hans.

Als nächstes findet in der Gaststätte Hotel Auler ein gemeinsames Treffen für alle, die gerne am Umzug teilnehmen möchten, statt. Ob mit einem Wagen, dem Fahrrad oder zu Fuß; jede Gruppe, die (auch erstmalig) teilnehmen möchte, ist am 4. Mai um 19.30 Uhr zur Besprechung eingeladen. Alle Interessenten können ihre Fragen oder Anregungen unter info@pfalzdorfer-erntedank.de oder telefonisch 02823 4197161 (Julian de Vries) mitteilen. Übrigens soll auch der Tanz in den Mai wieder stattfinden. Der Maibaum wird am 30. April um 18 Uhr am Pfälzerheim gesetzt.