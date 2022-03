Reiten : Spitzensport bei Holger Hetzel in Pfalzdorf

Goch Der Nationenpreisreiter startet vor Ostern auf seiner Anlage an der Buschstraße eine deutschlandweit einzigartige Turnierserie. Außerdem hat er einen Turnierklub gegründet.

Es dürfte wohl eine einzigartige Turnierserie sein, die der Nationenpreisreiter Holger Hetzel bisher auf seiner Reitanlage in Pfalzdorf veranstalten wird. Denn an den Wochenenden vom 8. bis 24. April werden Prüfungen der Klasse A bis zu Springen der schweren Klasse auf Drei-Sterne-Niveau geboten.

Und noch etwas hat Hetzel ins Leben gerufen: Er hat einen Turnierklub auf die Beine gestellt, dessen in- und ausländische Mitglieder immer zahlreicher werden. So bietet die Mitgliedschaft im Klub Profis wie Amateuren viele Vorteile, wie sie für Reiter auf „normalen Turnieren“ kaum noch zu finden sind.

„Anders als bei den meisten Turnieren muss bei uns niemand am Montagabend, wenn ab 18 Uhr die Nennungsfreigabe erfolgt, seinen Computer anwerfen, um fieberhaft und oft vergeblich zu versuchen, einen der meist begrenzten Startplätze zu ergattern“, sagt Holger Hetzel. So böte der Club im Jahr 2022 die Möglichkeit, an insgesamt 16 Turnieren in seinem Reitsportzentrum teilzunehmen, bei denen auch Reiter der internationalen Spitzenklasse an den Start gingen.