Fußball-Regionalliga der Frauen : Vorfreude auf das „Bonusspiel“ beim Topfavoriten

Kleve VfR Warbeyen möchte den unbesiegten Titelaspiranten 1. FC Köln zumindest etwas ärgern. Schon ein Unentschieden wäre eine riesige Überraschung.

Die belegt zwar aktuell Rang zwei, hat jedoch bei einem Punkt Rückstand gegenüber Tabellenführer Mönchengladbach noch zwei Spiele in der Hinterhand. Zudem sind die Kölner „Ziegen“ in der laufenden Saison auch nach 18 Partien noch ungeschlagen. 15 Siege und drei Remis bedeuten in Summe 48 Punkte. Das Hinspiel verlor der VfR Warbeyen nach frühem Platzverweis gegen Torhüterin Judith Thieme mit 0:3. Noch vor der Halbzeit hatte der FC damals für klare Verhältnisse gesorgt. In Unterzahl lieferte der VfR im zweiten Durchgang eine gefällige Leistung ab. Wenn es nach Sandro Scuderi geht, will man am Sonntag erneut so auftreten.