Fußball-Landesliga : SGE stellt Weichen mit Blitzstart auf Sieg

Bedburg-Hau Die SGE Bedburg-Hau führt beim 3:1-Erfolg im Heimspiel gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter nach sieben Minuten bereits mit 2:0 und hat das Klassenziel nun fast erreicht. Für die SV Hö.-Nie. geht das Zittern weiter.

Die SGE Bedburg-Hau hat im Duell der Nachbarn in der Fußball-Landesliga einen 3:1 (3:1)-Heimsieg gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter gefeiert. Den Grundstein für den Erfolg legte der Gastgeber vor mehr als 200 Zuschauern dabei mit einem Blitzstart. Während die SGE bei jetzt zehn Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen das Ziel Klassenerhalt beinahe erreicht hat, trennen die SV Hö.-Nie. nur noch fünf Zähler vor dem ersten der vier Ränge, die hinunter in die Bezirksliga führen. Denn der TSV Meerbusch II gewann 1:0 beim VfL Rhede.

Die SGE legte einen Traumstart hin. In der vierten Minute passte Fabian Berntsen in die Schnittstelle zu Raven Olschewski, der noch einen Haken schlug und das 1:0 markierte. Nur drei Minuten später bereitete Jefferson Gola, der eine gute Leistung zeigte, das 2:0 von Tom Versteegen vor. Fabian Berntsen hatte eine weitere Gelegenheit (11.), ehe auch die Gäste besser ins Spiel fanden. In der 25. Minute wäre es nach einer Flanke von Peter Mayr beinahe gefährlich geworden, doch Marvin Ellmann verpasste den Ball knapp. Dann folgte die turbulente Schlussphase der ersten Hälfte. Dustin Eichholz (40.) verkürzte für die SV Hönnepel-Niedermörmter auf 1:2. Doch in der Nachspielzeit stellte Jordi van Kerkhof nach einem Freistoß den alten Abstand wieder her.