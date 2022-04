Reiten in Goch : Turnier mit Prüfungen der Klasse S bei Holger Hetzel

Goch Der international erfahrene Martin Otto ist Parcourschef bei der Veranstaltung an der Pfalzdorfer Buschstraße, die am Freitag beginnt.

Der Parcours für das dreitägige Springturnier auf der Anlage des Nationenpreisreiters Holger Hetzel an der Pfalzdorfer Buschstraße 21 steht. Dennoch wirft der international versierte Parcourschef Martin Otto noch einmal einen prüfenden Blick über den gesamten Hinderniswald, den er mit seinem Assistenten Holger Hetzel erstellt hat. Es ist alles in Ordnung. Wieder einmal ist es Martin Otto gelungen, lösbare und faire Aufgaben zu stellen.

Die Veranstaltung beginnt am morgigen Freitag, 8. April, um 9.30 Uhr mit einem Springen der Klasse L, ehe die Hindernisse für die mittelschweren Prüfungen erhöht werden. Dabei ist es für Parcourschef Otto egal, ob es sich um eine Europameisterschaft oder ein A- beziehungsweise L-Springen handelt. Für ihn gilt der Grundsatz: Ein Springparcours soll immer harmonische Ritte ermöglichen und eine Auslese zulassen. Dabei spielt nicht nur die erlaubte Zeit eine Rolle, sondern auch, wie technisch anspruchsvoll die Prüfung zu reiten ist. Kurzum, es bleibt immer spannend, da nur Pferde ganz nach vorne kommen, die das Gesamtpaket an Eigenschaften eines guten Springpferdes mitbringen.

Insgesamt sind es sechs Prüfungen, die am Freitag angeläutet werden, wobei das Amateurspringen der Klasse M*, das um 18.15 Uhr startet, den ersten Turniertag beendet. Auch am Samstag gehen sechs Wettbewerbe über die Bühne, wobei das Turnier um 10 Uhr beginnt. Erster Höhepunkt ist das S*-Springen um 13.30 Uhr. Wiederum beendet ein Amateurspringen M ab 18.15 Uhr den Tag. Auch am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Das erste S*-Springen steigt ab 12.15 Uhr. Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltung ist das S*-Springen mit Stechen, bei dem die Teilnehmer ab 16.15 Uhr in den Parcours gehen.