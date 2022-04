Fußball-Bezirksliga : SV Rindern nutzt seine Chancen eiskalt

Kerken Während der FC Aldekerk einmal mehr fast schon fahrlässig mit seinen Möglichkeiten umgeht, zeigt der Gast aus Kleve, wie man es besser macht und festigt mit einem 2:0 den fünften Tabellenplatz.

Allerdings war die Halbzeitführung der Gäste aus Rindern durchaus verdient. Mit einfachen vertikalen und diagonalen Bällen brachten die „Zebras“ ein ums andere Mal Unruhe in die Aldekerker Hintermannschaft und kamen so auch zur Führung nach knapp 20 Minuten. Einen Flankenball bekamen die Hausherren nicht richtig geklärt – Erik Janßen durfte an der Strafraumkante Maß nehmen. Sein eigentlich harmloser Abschluss wurde unhaltbar abgefälscht und schlug im langen Eck ein.

Und auch in der Folge waren die Gäste das bessere Team: Eine Hereingabe von Alexander Tissen strich nur knapp am langen Pfosten vorbei, kurz vor der Pause hielt Aldekerks Schlussmann André Holtmann bei einer Doppelchance aus kurzer Distanz herausragend.

Nach der Pause dagegen drehte sich der Wind. Aldekerk drängte die Gäste weit in ihre eigene Hälfte und spielte sich zahlreiche Chancen heraus. Niklas Hegmans verpasste am zweiten Pfosten knapp, Stefan Herrschafts Kopfball landete an der Latte, Martin Schetters setzte einen Distanzschuss knapp vorbei, Marco Härtner traf aus elf Metern den Ball nicht richtig. Diese Auswahl an Hochkarätern zeigt: Der Ball wollte einfach nicht über die Linie. „Aldekerk war dem Ausgleich viel näher als wir dem 2:0“, bekannte auch Rinderns Trainer Christian Roeskens. Und doch fiel genau dieses 2:0 20 Minuten vor Ende aus dem Nichts. Ein Abstoß wurde auf Tissen verlängert. Dieser legte auf den völlig freien Nikita Kalkhitashvili quer, der sich nicht lange bitten ließ. Dass Tissen wenige Minuten später nach zwei harten Foulspielen zu Recht die Gelb-Rote Karte sah, fiel letztlich nicht mehr ins Gewicht. Denn auch in der Folge gelang es dem FCA nicht, trotz weiterer Gelegenheiten auch nur den Anschlusstreffer zu markieren. Coach Roeskens zeigte sich zufrieden: „Das ist zwar ein eher glücklicher Sieg, aber wir nehmen die Punkte gerne mit.“ In den Abstiegskampf kann der Tabellenfünfte aus Kleve, der bereits 34 Punkte auf seinem Konto hat, jedenfalls nicht mehr verwickelt werden.