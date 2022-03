Spendenaktion bei Spring- und Dressurturnier : Rheindorfer Reiter helfen Kinder- und Jugendhospiz

Das Turnier in Rheindorf startet mit Springwettbewerben. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Rheindorf Die Reitsportgemeinschaft Burghof ruft während ihres Turniers an diesem und am kommenden Wochenende Besucher zum Spenden für das Regenbogenland in Düsseldorf auf.

Das Ergebnis der jüngsten Spendenaktion war überdurchschnittlich gut. Ist wegen der Pandemie aber auch schon wieder länger her. 2019 lief die „Große DKMS Spenden- und Registrierungsaktion“ der Reitsportgemeinschaft (RSG) Burghof in Rheindorf. Jetzt gibt es eine neue Aktion für den guten Zweck von den Reitern. Am Turnierwochenende auf der Reitanlage Gilles (Oderstaße 34 c) am 2. bis 4. April wird die RSG Burghof für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf Spenden sammeln. Dir RSG-Jugend hat dafür extra einen teils in Regenbogenfarben leuchtenden Sprung gebaut, der nun zum Einsatz kommt.

Hintergrund: Das Düsseldorfer Kinder-und Jugendhospiz Regenbogenland ist ein Haus für Familien mit Kindern und Jugendlichen, die wegen einer Erkrankung oder einer schweren Behinderung nur eine eingeschränkte Lebenserwartung haben. In der Einrichtung stehen das Leben und die Lebensfreude im Mittelpunkt, Motto: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“

Am Sonntagnachmittag findet die „Regenbogenland-Springprüfung“, eine Springprüfung der Klasse M** mit Stechen statt. Danach wird die Spende an Vertreter des Regenbogenlandes übergeben. Auch am Dressur-Turnierwochenende am 9. und 10. April, sammeln die Reiter Spenden für die Düsseldorfer Einrichtung. Der Eintritt ist an beiden Wochenenden ist frei.

(LH)