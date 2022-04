Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen unter Wert geschlagen

Kleve Die Mannschaft hält beim 1:5 beim neuen Spitzenreiter 1. FC Köln II eine Stunde gut mit, nachdem Sophie Schneider ihr Team früh in Führung gebracht hatte.

Es dauerte jedoch bis zur 58. Minute, ehe die Kölnerinnen zum ersten Mal in Führung gingen. Im ersten Durchgang jubelte zunächst der VfR Warbeyen. Torjägerin Sophie Schneider erzielte bereits nach zwei Minuten die Führung für den Außenseiter – es war ihr achter Saisontreffer. In der Folge verpassten es die Gäste gleich mehrfach, auf 2:0 zu erhöhen. So kam es, wie es kommen musste: Jasmin Steffens (36.) vollendete einen Kölner Konter zum Ausgleich.

„Wir haben unser Heil in der Defensive gesucht und die Partie bis zum 1:1 auch sehr gut kontrolliert. Deshalb konnten wir mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi. Sein Team kam auch forsch aus der Kabine und hatte sogleich die Chance, erneut in Führung zu gehen. Stattdessen kam Köln nach einer Stunde immer besser ins Spiel. Carolin Schraa (58.) und Jasmin Steffens (63.) brachten den Titelanwärter innerhalb von fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Leonie Zilger (76.) und Meike Meßmer (79.) sorgten in der Schlussphase für den Endstand.