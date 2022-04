Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : TuS Kranenburg steht vor schweren Wochen

Kreis Kleve Die Mannschaft hat in der Abstiegsrunde stark ersatzgeschwächt bei Arminia Kapellen-Hamb mit 0:2 das Nachsehen. SV Veert und SF Broekhuysen II siegen erneut.

Der SV Veert hat in der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern im dritten Spiel den dritten Sieg gefeiert. Er setzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Keeken/Schanz mit 6:0 (5:0) durch. Nico van Bergen (14., Elfmeter), Marvin Kowalsky (18., 35.), Daniel Kempkens (39. Elfmeter) und Arlindi Gashi (43.) sorgten mit ihren Toren schon vor der Pause für die Entscheidung. In Durchgang zwei ließ es der Gastgeber etwas ruhiger angehen. Nico van Bergen traf nach 64 Minuten zum Endstand. „Der Erfolg war auch in dieser Höhe völlig verdient“, sagte Daniel Neuer, Trainer des SV Veert.