Saisonabschluss im Volleyball : Kleverland Volleys bleiben in der Verbandsliga

Kleverland Volleys bleiben in der Verbandsliga

Bedburg-Hau Die Mannschaft verlor ihr letztes Heimspiel gegen den Meister VV Humann Essen IV mit 0:3, hat ihr Saisonziel Klassenerhalt aber erreicht.

Die SG Kleverland Volleys hatte in der Volleyball-Verbandsliga den entspannten Saisonausklang, den sie sich erhofft hatte. Denn der VC Borbeck hatte seine früher begonnene Partie gegen den VV Humann Essen V mit 0:3 verloren. Deshalb gab es für die Volleys vor ihrem letzten Saisonspiel keine Zweifel mehr daran, dass sie ein weiteres Jahr in der Klasse aufschlagen werden. So konnte die Mannschaft von Coach Alexander Pötzsch ihre 0:3 (22:25, 26:25 20:25)-Heimniederlage gegen den endgültig als Meister und Aufsteiger feststehenden Ligaprimus VV Humann Essen IV locker verschmerzen und nach Spielende mit dem eigenen Anhang den Klassenerhalt feiern.