Sport und Freizeit in Mettmann : Neanderland Wanderwoche

An der Seite erfahrener Tourguides lernen Wanderbegeisterte bei der Wanderwoche , die vom 7. bis 15. Mai stattfindet, die Region kennen und erhalten regionaltypische Einblicke. Foto: Kreis Mettmann

Mettmann Das Wandern ist des Mettmanners Lust – auf neuen Routen und alten Wegen bietet die Wanderwoche Gelegenheiten, die Heimat neu zu erkunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

30.000 Flyer sind gedruckt, 20.000 davon liegen bereits aus. 400 Plakate sind fertig, dazu sind sechs Bus-Heckflächen angemietet, um die Wanderwoche auch in Düsseldorf, Essen und Wuppertal publik zu machen. 17 Fahzeuge der Regiobahn sind ebenfalls Werbeträger, um für die vierte Wanderwoche Reklame zu machen. Vom 7. bis 15. Mai soll sie Wanderfreunde anlocken, den Beginn übernimmt Landrat Thomas Hendele. Er führt die Gruppe am Samstag, 7. Mai, über einen Rundweg durch die Heiligenhauser Idylle „Im Paradies“, am Rinderbach entlang, vorbei an historischen Höfen. Versprochen sind für die knapp zehn leicht zu bewältigenden Kilometer auch Weitblicke ins Ruhrgebiet. Start ist morgens um 10 Uhr am Hofcafé Abtsküche in Heiligenhaus.

Mehr als 30 Touren stehen im Wanderland Neanderland auf dem Programm, darunter viele kreuz und quer durch Mettmann und um Mettmann herum. So wie die Tour „Der Schwarzbach und die Panoramahügel“ am Sonntag, 8. Mai, bei der die Teilnehmenden eine Wanderung durch die vielfältige Mettmanner Natur, verwunschene Täler und eine imposante Rundumsicht erwartet. Treffpunkt ist am Löffelbeckweg, Parkplatz Höhe Hausnummer 38, Anmeldungen zur kostenfreien Tour werden bis Freitag, 6. Mai angenommen, Gästeführer ist Norbert Küger und Infos gibt es telefonisch unter 02104-976006.

INFO 35 Themenwanderungen an neun Tagen im Mai Konzept Alle zwei Jahre findet die Wanderwoche durchs Neanderland rund um den Neanderland-Steig statt. Weil das Format 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wird sie nun vom 7. bis zum 15. Mai nachgeholt. Programm Mehr als 35 verschiedenen Themenwanderungen an neun Tagen sind dabei, auch für Frühaufstehende oder Berufstätige, Wander-Neulinge oder Profis, die in Mettmann wandern möchten. Kontakt Für einige geführte Wanderungen ist eine Anmeldung via neanderlandsteig.de/wanderwoche-2022 erforderlich.

Montag, 9. Mai, steht dann „Erholsames Wandern durch den Süden Mettmanns“ als abwechslungsreiche Rundwanderung mit sanften Steigungen und schönen Ausblicken durch das Neandertal und über Gut Halfeshof auf dem Programm. Treffpunkt dafür ist im Café am Markt, Markt 18, Mettmann. Anmeldungen zur kostenlosen Tour werden bis 6. Mai angenommen, Gästeführer ist Veranstalter Markus Ertl, der unter der Telefonnummer 0151-58243623 weitere Infos bereit hält.

Freitag, 13. Mai, wird das Wanderangebot generationsübergreifend fortgesetzt. „Familienwanderung – Tierwelten im Neandertal“ lautet die Überschrift für den Abendrundgang mit Biologin Sabine Aschemeier durch eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands und seine eiszeitliche Tierwelt. Ferngläser mitzunehmen, ist empfehlenswert. Treffpunkt dafür ist an der Talstraße 300, Mettmann, die Teilnahme ist kostenpflichtig, Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder vier Euro, mehr Infos bei der Stiftung Neanderthal Museum, Telefon 02104-9797-0.

Kreis-Kulturdezernent Philipp Gilbert übrigens sieht in der Woche auch eine große Chance in Sachen Tourismuswerbung: Überraschungen biete die Woche aber nicht nur für Auswärtige. „Auch für Einheimische bietet sich manche Gelegenheit, Gewohntes aus einem neuen Blickwinkel zu sehen.“ Denn das Spektrum ist weit und umfassend, richtet sich an Golden Ager, Familien, Frühaufsteher, versierte Wanderer ebenso wie Einsteiger. Egal ob Achtsamkeitsübungen im Wald oder ein gemütlicher Spaziergang nach Feierabend – es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Kontakt via www.neanderland-wanderwoche.de sowie unter 02104-991199.

(von/köh)