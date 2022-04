Landtagswahl 2022 im Kreis Viersen : Wie man die Briefwahl beantragt

In NRW ist am Sonntag, 15. Mai, Landtagswahl. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Viersen Die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen haben die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Wer am 15. Mai keine Zeit hat, wählen zu gehen, hat mehrere Möglichkeiten.

Die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen haben die Benachrichtigungen für die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, auf den Weg gebracht. In Grefrath sind 12.090 Bürger stimmberechtigt, in Kempen 27.243, in Tönisvorst 22.734 und in Willich 38.595.