Leben in Wülfrath : Über die Ostertage ändern sich viele Öffnungzeiten

Zu Ostern gelten oft andere Öffnungszeiten als üblich. Foto: dpa/Arno Burgi

Wülfrath Die Arbeitwohlfahrt, Awo, bietet erstmals ein Osterfrühstück an. Die Medienwelt schließt über die Feiertage und verweist auf die Onleihe. In der Wasserwelt stürzen sich Genießer der Osterferien in die Fluten.

Rund um die Ostertage legen verschiedene Behörden und Institutionen eine kleine Pause ein, Büros sind geschlossen. Andere wiederum weiten ihr Angebot speziell für die Ferien aus. Die wichtigsten Veränderungen rund um Ostern im Überblick:

Schiedsamt Das Schiedsamt im Rathaus Wülfrath ist am kommenden Donnerstag, 14. April, nicht besetzt. Das teilt die Stadt mit. Es öffnet ab dem 21. April wieder. Zu finden ist es im Rathaus, Zimmer 01.09. Die Sprechzeiten sind von 17 bis 18 Uhr. Das Schiedsamt ist zudem unter Telefon 02058 18320 oder per Mail schiedsamt@stadt.wuelfrath.de erreichbar.

Medienwelt Eine kurze Pause gibt es außerdem in der Wülfrather Medienwelt. Sie bleibt an Karsamstag, 16. April, bis einschließlich Ostermontag, 18. April, geschlossen. Sie öffnet ihre Türen für Besucher wieder am Dienstag, den 19. April. Osterurlauber können sich bis Donnerstag, 14. April, mit Medien für die Feiertage eindecken. Es besteht außerdem die Möglichkeit, im Netz unter www.bibnet.de/onleihe mit einem gültigen Bibliotheksausweis rund um die Uhr Medien auszuleihen. Infos im Netz unter www.wuelfrath.net/freizeit-bildung/wuelfrather-medien-welt/.

Wasserwelt Wer die Ferien nutzen möchte, um einen spaßig Tag in der Wülfrather Wasserwelt zu erleben, hat in der ersten und zweiten Woche (12.-24. April) zu den folgenden Zeiten die Gelegenheit dazu: Das Bad öffnet heute, 12. April, sowie am 19. April, jeweils von 6.10 bis 14 Uhr. Am Mittwoch, 13. und 20. April, ist es ab 14 bis 22 Uhr geöffnet. An den beiden Donnerstagen, 14. und 21. April, kann von 8 bis 12 Uhr geschwommen werden. Auch an den Feiertagen geht der Sprung ins kühle Nass, und zwar am Ostermontag (18. April) von 8 bis 15 Uhr. Zudem ist es Freitag, 22. April, von 14 bis 22 Uhr, Samstag, 23. April, von 8 bis 12 Uhr sowie am Sonntag, 24. April, von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

In Sauna schwitzen kann man am 13., 20. und 22. April jeweils von 14 bis 22 Uhr. Alles Infos auch im Netz unter www.wuelfrath.net/freizeit-bildung/schwimmbad-wasser-welt/.

Osterfrühstück Die Arbeiterwohlfahrt bietet am Donnerstag, 14. April, zum ersten Mal ein Osterfrühstück ab 9.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon: 02058 775509 oder E-Mail: info@awo-wuelfrath.de.

(am)