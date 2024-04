Nach Bürgerbeschwerden Neuer Platz für Tempodisplay vor Kindergarten in Materborn

Mit Sorge schaute Jo Scherer in den vergangenen Jahren auf die Dorfstraße vor dem Kindergarten St. Anna in Materborn. Eigentlich gilt dort Tempo 30. Doch trotz Fahrbahnverengung und Geschwindigkeitsanzeigetafel kommt es zu gefährlichen Situationen. Kostenpflichtiger Inhalt Der Anwohner meldete sich bei unserer Redaktion – und machte einen Vorschlag: Das Geschwindigkeitsdisplay sollte an einer der Laternen vor dem Kindergarten installiert werden – und nicht dahinter. Nun hat es tatsächlich geklappt: Die Verkehrswacht um den Vorsitzenden Peter Baumgarten, die die Tafel in Fahrtrichtung Materborn Zentrum aufgestellt hatte, konnte die Umweltbetriebe der Stadt Kleve davon überzeugen, das Display umziehen zu lassen. Und seit Mittwoch hat es tatsächlich einen neuen Standort.