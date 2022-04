„Menschen mit einbeziehen“ : Kleves Quartiersmanagerin stellt sich vor

Kleve Seit einem Jahr ist Isabell Diekhoff Quartiersmanagerin in Kleve. Ihr Arbeitsplatz befindet sich zwischen Lindenallee, Hoffmannallee, Königsallee und Merowingerstraße. Was sind ihre Aufgaben – und worauf kommt es ihr dabei an?

2015 war Diekhoff in die Schwanenstadt gekommen, um ihr Bachelor-Studium an der Hochschule Rhein-Waal im Bereich Gender and Diversity anzutreten. Nach dem Abschluss 2019 schrieb sie sich in den Masterstudiengang Sustainable Development Management ein, den sie im Laufe dieses Jahres abschließen will. Bei der Arbeit vor Ort sei es ihr in erster Linie wichtig, Beziehungen innerhalb des Quartiers aufzubauen, mit Ansprechpartnern und Anwohnern in regelmäßigem Kontakt zu stehen, sagt Diekhoff. „Maßnahmen zur Verbesserung für bestimmte Zielgruppen, in diesem Falle die Anwohner dieser Nachbarschaft, können nur unter ihrer Einbeziehung erfolgreich umgesetzt werden können“, sagt sie. Zu diesem Zweck soll künftig auch Informationsmaterial zur Quartiersarbeit in Form von Flyern in der Nachbarschaft verteilt werden.