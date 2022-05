Landtagswahl im Kreis Kleve​: Gewinner und Verlierer am Wahlabend​

Gewinner und Verlierer am Wahlabend

Kreis Kleve Wie ist der Wahlabend im Kreis Kleve ausgegangen? Wer die Direktmandate gewonnen hat, wer es über die Liste in den Landtag schafft und für wen es nicht mehr gereicht hat. Ein Überblick.

Der Kreis Kleve hat künftig weiterhin drei Abgeordnete im Landtag. Die CDU entschied die Wahl am Sonntag klar für sich: Im Wahlkreis 54 (Kleve I) holte Direktkandidat Stephan Wolters 44,9 Prozent der Erststimmen. Der Gelderner, der zum ersten Mal antrat, schnitt damit zwar etwas schwächer ab als die bisherige Amtsinhaberin Margret-Voßeler Deppe (2017: 50,1 Prozent), die nicht erneut antrat. Wirklich in Gefahr war sein Erfolg am Sonntag aber nicht. Die Christdemokraten holten im Südkreis Kleve insgesamt 45,9 Prozent der Zweitstimmen.