Landtagswahl NRW 2022 : So lief der Schlagabtausch beim Politboxen

Foto: dpa/David Young 7 Bilder Großer Schlagabtausch beim Politboxen zur Landtagswahl in NRW

Düsseldorf Vier Spitzenpolitiker in NRW wagten sich in den Boxring zum großen Politboxen. Mehrere hundert Zuschauer verfolgten die Rede-Duelle. Box-Legende Henry Maske moderierte zum Start einen Amateur-Boxkampf.

Von Simona Meier

Zwei Wochen vor der NRW-Landtagswahl kam es im Boxring am Flinger Broich zu einem politischen Schlagabtausch der besonderen Art. Thomas Kutschaty (SPD), Mona Neubaur (Grüne) und Joachim Stamp (FDP) und Bodo Löttgen (CDU) stiegen vor mehreren hundert Zuschauern in den Ring und bezogen Stellung zu ihren Themen.

Das Spektrum der Kurzbeiträge und Rede-Duelle ging über Wirtschaft, Verkehr, Sicherheit, Arbeitsplätze, Energieversorgung, bezahlbaren Wohnraum, Inflation bis zur Situation in der Pflege. „Dafür haben sie jetzt dreimal zwei Minuten Zeit“, erklärte ihnen Moderator Stefan Joachim Dohm, Moderator und Inhaber des IQ-Instituts, das dass Politboxen veranstaltet. uvor moderierte Box-Legende Henry Maske einen Amateurboxkampf über drei Runden. „Ich kann mich nicht erinnern, das ich mal nicht wählen war“, verrät er beim anschließenden Interview im Boxring.

Mit dem Schlagwort „Bildung“ startet Joachim Stamp (FDP) und präsentiert „Das Zukunftsthema schlechthin“. Jedes Kind solle unabhängig von der Herkunft gefördert werden, so seine Stellungnahme: „Dabei ist es uns wichtig, das wir keinen Unterscheidung machen zwischen akademischer und beruflicher Bildung“, erklärt er. Jeweils allein nehmen die Politiker in der Startrunde Stellung. Im Publikum fanden sie Unterstützung ihrer mitgereisten Anhänger, die mit Klatschen, Johlen und Zwischenrufen auch die Argumente der jeweiligen Kontrahenten begleiteten. Mona Neubauer (Grüne) will, das die Politik aus dem „Reparaturmodus rausgeht und Vorsorge betreibt für die Menschen in NRW“.

Bodo Löttgen (CDU) wählte das Schlagwort „Krisen bewältigen ohne Schulden“. Sein Resümee: „Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist in der Politik manches nichts.“ Thomas Kutschaty (SPD) erklärt: „Für mich ist Politik, aus den Hoffnungen der Menschen Wirklichkeit zu machen“. Schon während der ersten Runden können die Zuschauer ihr Fragen einreichen und schreiben, wer mit wem im Ring stehen soll. „Wir möchten wissen, wie die Bürger bei der Mobilität entlastet werden können“, sagt Guido. Ricarda ist extra aus Duisburg gekommen, um die Politiker live zu sehen. „Ich bin gespannt, wie geschickt sie auf die Fragen reagieren und wie sie mit so einer Stress-Situation umgehen“, sagt sie. Dann geht es in der Fragerunde tatsächlich Schlag auf Schlag, Mona Neubaur gegen Bodo Löttgen zum Thema „Wann wird der Wasserstoff in unseren Hochöfen grün statt grau?“. Dann stand die Möglichkeit bei der Inflation einzugreifen auf dem Fragenblock. Thomas Kutschtay steigt in den Ring, die Gegenrede übernahm Joachim Stamp.

Die Themen wechselten schnell, darin lag der Reiz des Formats. Die folgenden Rede-Duelle gaben immer wieder Einblick in Ziele und Programme der Kontrahenten. Lebenswerte Innenstädte mit oder ohne Autos, Grundsteuer ja oder nein, mehr Geld in der Pflegeberufen statt Applaus. Gegen Veranstaltungsende gab es einen abschließenden Schlagabtausch mit Ja- und Nein-Fragen, die dann doch häufiger länger beantwortet wurden. Im Boxring standen die Politiker vor ganz neuen Herausforderungen.

Ihr Publikum saß rund um den Ring, so dass sie sich immer auch wieder denen zuwenden mussten, denen sie gerade den Rücken zudrehten. Die „Kampfzeiten“ für die Rede-Duelle waren analog zum klassischen Boxkampf beschränkt, so dass jeder schnell, zum eigentlichen Punkt kommen musste. Nicht jedes Thema fesselte die Zuschauer, manche verließen den Schauplatz am Boxring, neue Besucher kamen hinzu. Für den Veranstalter und Inhaber des IQ-Bildungsinstituts aus Schleswig-Holstein, Stefan Joachim Dohm, ist das "Politboxen" eine Plattform für aktiv gelebte Demokratie. Mit dem bunten Format aus Musik, Show und Politik soll eine neue Streitkultur möglich sein.