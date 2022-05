Landtagswahl 2022 in Neuss : Jansen will NRW zukunftsfit machen

Neuss Bezahlbarer Wohnraum, Bildungspolitik, Verkehrs- und Energiewende – für SPD-Direktkandidat Arno Jansen steht fest, dass NRW viele Baustellen hat. Der 48-jährige Weckhovener will in den Landtag einziehen und die Zukunft gestalten.

Wer verstehen möchte, weshalb Arno Jansen das Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ so wichtig ist, der findet einen Hinweis bei YouTube. Der 48-Jährige nimmt seine Zuschauer in einem etwas mehr als zweiminütigen Video mit auf eine doppelte Reise: Der Clip zeigt Jansens Werdegang und Orte, die für den Weckhovener wichtig sind. Mit seiner Frau Andrea macht er zum Beispiel einen Halt am Jesuitenhof. Dort hatten sie ihre erste gemeinsame Wohnung. „Sie war klein, aber bezahlbar“, sagt der SPD-Direktkandidat im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I. Jansen weiß, dass Wohnraum für viele Menschen heute nicht oder kaum noch bezahlbar ist. Das will er ändern.

Zu den Stationen, die in seinem Leben wichtig sind, möchte er bei der Wahl am 15. Mai eine weitere hinzufügen: den NRW-Landtag. Als Abgeordneter, muss man hinzufügen. Denn gut vernetzt in Landespolitik und Landtag ist Jansen schon durch seine berufliche Tätigkeit längst: Er ist als Referent und Jurist bei der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) tätig. Politische Erfahrung hat er reichlich: Mit 17 trat er in die SPD ein, seit 1999 gehört er dem Neusser Stadtrat an, seit 2014 ist er Fraktionsvorsitzender. Künftig will er auch im Land gestalten. Es ist sein zweiter Anlauf. Schon 2017 forderte er den Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings (CDU) heraus – und unterlag. Damals holte Jansen 34,1 Prozent der Erststimmen, Geerlings 40,2 Prozent. Das soll sich nun drehen. Schwarz-Gelb, so Jansen, glänze vor allem durch Worthülsen und habe die wirklichen Baustellen nicht angepackt. Das Land brauche in vielerlei Hinsicht einen Neustart.