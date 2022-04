Networking in Neuss : Zum 99. Mal „Was gibt‘s Neuss?“

Neuss Die 99. Auflage des Netzwerk-Treffens auf der Galopprennbahn war mehr als nur ein Warmlaufen für das Jubiläum am 23. Juni.

Kühle Getränke, leckeres Essen und natürlich gute Gespräche: Mit rund 300 geladenen Gästen fand am Donnerstagabend die 99. Auflage der beliebten Netzwerk-Veranstaltung „Was gibt’s Neuss?“ auf der Galopprennbahn statt. Seit Jahren ist das Format, das von der Rheinische Post Mediengruppe unter der Schirmherrschaft von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer ausgerichtet wird, fester Bestandteil in den Terminkalendern von Entscheidern in und um Neuss. Diesmal wurde neben der Landtagswahl auch über Themen wie den Ukraine-Krieg und damit verbundene Fragen zur Energieversorgung diskutiert. Während der Veranstaltung bestand auch wieder die Möglichkeit, für einen guten Zweck zu spenden. Dieses Mal gehen die Spenden an den Charity-Partner „Initiative Schmetterling Neuss“. Zusammenfassend kann man sagen: Generalprobe geglückt. Denn nun wird ein besonderes Jubiläum ins Auge gefasst: Am 23. Juni findet nämlich die 100. Auflage von „Was gibt‘s Neuss?“ statt.