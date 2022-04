Landtagswahl in NRW : Hückelhovener wagt für FDP den zweiten Anlauf

Hückelhoven Das Ergebnis von der Wahl vor zehn Jahren möchte der FDP-Politiker toppen, er will mit seinem Wahlkampf aber auch seinem Parteikollegen helfen. Pakusas Schwerpunkte sind Bildung und Mobilität.

Vor zehn Jahren war er schon mal angetreten für die Freien Demokraten. In diesem Jahr versucht es Tino Pakusa erneut als Direktkandidat für die FDP bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai. Damals, so sagt der gebürtige Heinsberger, der in Hückelhoven aufgewachsen ist, habe alles ganz schnell gehen müssen. Nachdem sich der Landtag Mitte März nach dem gescheiterten Haushaltsentwurf aufgelöst hatte, wurde schon zwei Monate später erneut gewählt. Daher freue er sich nun, einen kompletten Wahlkampf erleben zu können und in den Tagen und Wochen vor der Wahl verstärkt mit den Menschen im Kreis Heinsberg ins Gespräch zu kommen.