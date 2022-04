Landtagskandidaten aus Neuss : Breite Themenpalette im „Politcamp“

Neuss Erst- und Jungwähler hatten im Forum der Sparkasse die Möglichkeit, Neusser Landtagskandidaten auf den Zahn zu fühlen. Dabei kamen viele Themen auf den Tisch.

Der Einladung gefolgt waren Jörg Geerlings, der für die CDU bereits im Landtag ist und dort auch bleiben möchte, Arno Jansen von der SPD, der nach einer erfolglosen Kandidatur diesmal den Einzug in den Landtag schaffen will, sowie Susanne Benary (Die Grünen) und Thomas Schommers (FDP). Falk vom Dorff (Die Linke) und Dennis Schubert (Volt) fehlten. Die Landtagskandidaten mussten sich zu aktuellen Themen äußern. Dazu gehörte auch die Digitalisierung. Dabei herrschte überwiegend Übereinstimmung. Nicht nur Susanne Benary möchte, dass jeder Schüler einen Tablet-PC bekommt. Generell müssten die Schulen besser ausgestattet werden. Für Thomas Schommers ist wichtig, dass die Lehrer entsprechend ausgebildet werden. „Alle Schulen sind ans Glasfasernetz angeschlossen, Neuss hat als Kommune ihre Hausaufgaben gemacht“, sagte Arno Jansen. Der Umgang mit dem Tablet müsse zum Normalfall werden, er könne mittelfristig sogar die Schulbücher ersetzen. Geerlings zog eine gemischte Bilanz: „In die Digitalisierung muss mehr Dampf reinkommen.“ Digitalisierung sei ein „umfassendes Gebiet“ und es sei „noch viel auf den Weg zu bringen“.

Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Neuss wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Landtagswahl 2022 in Neuss wissen müssen

Zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit beklagte Arno Jansen die zu großen Abstandsflächen von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung. Er schlug außerdem vor, die eine oder andere nicht so wertvolle Ackerfläche für Photovoltaikanlagen zu nutzen. Jörg Geerlings gab zu verstehen, dass Kommunen von den geltenden Abstandsflächen abweichen könnten. „Energie wird das Thema Nummer 1 werden“, ist sich Schommers sicher. Was er kritisierte: „Es ist deutlich zu wenig Geld in die Forschung geflossen.“ Er sprach sich klar dagegen aus, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. „Da bin ich noch grüner als du“, sagte er zu Susanne Benary. Die würde gerne mehr in die erneuerbaren Energien investiert wissen, außerdem liegt ihr ein preiswerterer Öffentlicher Personennahverkehr am Herzen.