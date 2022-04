Im Livestream : NRW-Spitzenpolitiker steigen beim Politboxen in den Ring

Düsseldorf Kurz vor der Landtagswahl in NRW findet heute Abend das Politboxen statt. Bei dem Event treffen vier Spitzenpolitiker aufeinander, die zu bestimmten Themen ihre Argumente vorbringen. Der Schlagabtausch ist hier ab 18 Uhr im Livestream zu sehen.

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Im Vorfeld liefert das IQ-Institut mit dem Politboxen die Bühne für einen offenen „Schlagabtausch, rund um Themen, die uns bewegen“. Dort können vier Spitzenpolitiker ihren Standpunkt klar machen und auch das Publikum wird am Event beteiligt.

Wann und wo findet das Politboxen statt?

Seit 2011 gibt es das Polit Boxen mittlerweile. Die diesjährige Veranstaltung findet heute, am 29. April, im Boxring in Düsseldorf statt. Zudem gibt es am 22. April eine Veranstaltung in Rendsburg und im September in Hannover. Bei dem Event in Düsseldorf ist der ehemalige Boxer Henry Maske dabei, in Rendsburg die frühere Boxerin Regina Halmich.