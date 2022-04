BBZ Weingartstraße in Neuss : Falschgeld erkennen und handeln

Neuss Falschgeld kann zum Beispiel im Einzelhandel einen immensen finanziellen Schaden verursachen. Das Berufskolleg Weingartstraße in Neuss bietet eine Präventionsschulung für die Auszubildenden im Handel an. Was sie dabei gelernt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Steigt der Umlauf an Falschgeld bei steigenden Preisen, wie dies aktuell der Fall ist?“ Diese und weitere Fragen stellten sich die Auszubildenden des ersten und zweiten Lehrjahres in drei Einzelhandelsklassen am Berufsbildungszentrum (BBZ) Weingartstraße in Neuss. Jetzt hatten die Schüler die Gelegenheit, diese und weitere Fragen direkt an Heiko Schnitzler von der Filiale Köln der Deutschen Bundesbank zu stellen: Bei einer 90-minütigen Präventions-Schulung erwarben die Auszubildenden umfangreiches Wissen rund um das Thema Falschgeld. Das teilt das Berufsbildungszentrum mit.

Falschgeld-Präventionsschulung am Berufskolleg. Foto: Beatrix Funk (Berufskolleg)

Insbesondere für den Einzelhandel ist es ein bedeutsames und möglicherweise kostspieliges Thema: Laut Deutscher Bundesbank wurden im Jahr 2021 rund 42.000 falsche Banknoten aus dem Zahlungsverkehr gezogen. „Ein immenser Schaden für die Geschädigten“, konstatiert Heiko Schnitzler: „Wer unwissentlich Falschgeld ausgehändigt bekommt und es bei der nächsten Zahlung feststellt, bleibt auf dem Schaden sitzen und macht sich sogar strafbar.“ „Kein ,Umtausch‘ von Falschgeld in echtes Geld“, stellten die Auszubildenden fest. Umso wichtiger sei es – besonders im stationären Einzelhandel, bei dem viel Bargeld im Umlauf ist – die Sicherheitsmerkmale der Banknoten haptisch und visuell in Bezug auf ihre Echtheit zu prüfen oder diese Prüfung maschinell vorzunehmen.

Die Auszubildenden hatten im Rahmen der Falschgeld-Präventionsschulungen auch die Gelegenheit, „echte Blüten“ zu begutachten und praxisnah hinsichtlich ihrer Sicherheitsmerkmale zu untersuchen: Das fühlbare Relief zum Beispiel an der Seite des Geldscheins, die Smaragd-Zahl und (Porträt-)Hologramme sind einige dieser Sicherheitsmerkmale. Weitere Schulungen sind geplant.

(NGZ)