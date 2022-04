Landtagswahl 2022 : Grünes Lob für innovative Firma

Kleve Die Fraktionsvorsitzende der NRW-Grünen, Verena Schäffer, besichtigte Colt in Kleve. Lüftung, Klimatechnik und Brandschutz sind Themen, die vie Innovation verlangen.

Dieses Kompliment gefiel dem Produktionsleiter sichtlich gut: „Sie tun wirklich etwas für die Sicherheit der Menschen“, befand Hedwig Meyer-Wilmes, Fraktionschefin der Klever Grünen. Sie sei stolz darauf, dass Colt International in Kleve ansässig sei. Weil das auch andere Grüne so sehen, hatte Volkhard Wille, Klever Landtagskandidat seiner Partei, die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Verena Schäffer, gebeten, ihn im Wahlkampf zu unterstützen, indem sie sein Team beim Besuch des innovativen Unternehmens begleitete. Mit Geschäftsführer Lukas Verlage und Produktionsleiter Marc Gehlen gab es einen Austausch und eine Betriebsbesichtigung, von der sich auch der Gast aus Düsseldorf beeindruckt zeigte.

Brandschutz, Sonnenschutz, Lüftung und Klimatechnik sind die Arbeitsfelder der Klever Firma, die in Deutschland, England, den Niederlanden, Singapur, China, Südafrika, Brasilien und Saudi Arabien produziert. Rund 360 der 1000 Mitarbeiter sind in Kleve beschäftigt, für mehr als 100 von ihnen gibt es Dienstfahrräder, merkte Verlage an. Schon dies ein Hinweis darauf, dass Ressourcenschonung für den Chef kein Fremdwort ist. Allerdings zeige das fleißige Benutzen von Fahrrädern auch, dass die Verkehrsinfrastruktur darauf nicht wirklich eingerichtet ist: „So viele Wegeunfälle wie in den vergangenen Jahren hatten wir noch nie.“ Weil eben das Radwegesystem sehr schlecht sei, so Verlage.