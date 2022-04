In Klever Wahlkreis : AfD-Kandidat nicht zur Wahl zugelassen – Partei prüft Beschwerde

Kreis Kleve Die Partei ist mit der Entscheidung des Landeswahlausschusses, AfD-Kandidat Christoph Kukulies nicht zur Landtagswahl zuzulassen, nicht einverstanden. Der Einspruch sei aber erst nach der Wahl möglich.

Die AfD hält die Entscheidung, ihren Direktkandidaten nicht zur Landtagswahl im Mai zuzulassen, für rechtswidrig. Das teilte der Kreisverband der Partei nun in einer Stellungnahme mit. Der Wahlvorschlag für Kandidat Christoph Kukulies sei am 15. März und damit fristgerecht bei der Kreiswahlleitung eingereicht worden. Weitere für die Sache entscheidende Fristen enthalte das Landeswahlgesetz nicht. Hätte es ein Problem mit der Einreichung gegeben, hätte dies durch Prüfung der Kreiswahlleiterin Silke Gorißen auffallen müssen, so die Partei.

„Gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses ist ein Einspruch möglich, der allerdings erst nach dem Wahltermin am 15. Mai eingelegt werden kann und über dessen Einlegung bereits beraten wird“, heißt es in einer Stellungnahme. Sollte dort zugunsten der AfD entschieden werden, könnte dies bedeuten, dass die am 15. Mai durchgeführte Wahl wiederholt werden muss, so die Partei.

