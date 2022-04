Landtagswahl 2022 : Kreis Kleve lädt wieder zur Wahlparty in den Maywaldsaal ein

Kreis Kleve lädt wieder zur Wahlparty in den Maywaldsaal ein

In der Vergangenheit waren die Wahlpartys im Klever Kreishaus gut besucht, hier eine Aufnahme der Landtagswahl 2017. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Kreis Kleve Die Wahlpartys im Klever Kreishaus waren in der Vergangenheit eine Institution, mussten zuletzt wegen der Corona-Pandemie aber ausfallen. Das wird sich zur Landtagswahl ändern.

Der Kreis Kleve lädt am Sonntag, 15. Mai, zur Wahlparty an der Naussaerallee ein. Besucher erhalten so die Möglichkeit, nicht nur die landesweiten Ergebnisse, sondern auch die Wahlergebnisse aus den Städten und Gemeinden des Kreises Kleve gemeinsam zu verfolgen. Die Veranstaltung findet im Maywaldsaal im Klever Kreishaus statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.